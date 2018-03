Malagò sulla Lega A: "Ci sarà ampia convergenza su Miccichè"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del CONI Giovanni Malagò intervistato da Rai Sport della situazione della Lega A, di cui è Commissario Straordinario: “Si tratta solo l'inizio di un percorso in cui bisogna mettere d'accordo personalità molto forti come quelle presenti in Lega. Il mio obiettivo è molto semplice ed è quello di trovare, nel rispetto dello statuto e delle regole, i nomi da mettere nelle varie caselle per avere una governance condivisa. Credo che alla prossima assemblea ci sarà grande convergenza sul nome proposto come presidente (Gaetano Miccichè NdR). - continua Malagò – Ho trovato un bel clima, c'è rispetto reciproco e spero di poter avere un rapporto leale con persone che conosco da molti anni”.