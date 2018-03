Malagò: "Tre squadre squadre ai quarti non risolvono i problemi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del CONI e commissario straordinario della Lega A Giovanni Malagò intervistato da Rai Sport ha parlato del cammino delle italiane in Europa e della Nazionale che tornerà in campo dopo la cocente delusione dell'eliminazione dai prossimi Mondiali per mano della Svezia: “Non dobbiamo ragionare solo sui risultati buoni conquistati recentemente dai nostri club come Roma e Juventus in Champions League e Lazio in Europa League. Il passaggio del turno non è qualcosa che risolve i problemi, bisogna avere uno sguardo più ampio perché non è che se esci contro la Svezia a novembre e ora piazzi tre squadre di club nei quarti di finale tutto è risolto. Certo fa morale per l'ambiente depresso, ma bisogna ragionare in altro modo. Ora vediamo come questo gruppo azzurro si comporterà nelle prossime due amichevoli, come si svilupperò l'Under 21 che ha da giocare un europeo in casa e che è poi la Nazionale Olimpica, quindi più vicina al Coni, qui bisogna fare un ragionamento più ampio sui vivai e sullo sviluppo dei giovani”.