Maldini e il Milan che verrà: "C'è già una grande base. Ma non si va avanti solo coi giovani"

Paolo Maldini e il Milan che verrà. L'attuale dirigente rossonero, che difficilmente resterà anche il prossimo anno, s'è così espresso sulla squadra in ottica futura: "Sono sicuro - ha detto - che questa potrà essere una grande base per il Milan del futuro, per vedere chi farà parte del Milan del futuro ci saranno decisioni prese da altri e magari anche da me stesso. A volte ci dimentichiamo anche dell'età dei giocatori, abbiamo un sacco di giocatori giovani. Abbiamo spinto molto per prendere due giocatori esperti come Ibra e Kjaer per farli crescere. Se io non avessi avuto vicino Baresi e Tassotti da giovane non avrei fatto quello che ho fatto, perché mi sentivo sicuro. Non ci sono casi di squadre che hanno avuto successo solo con i giovani, il passato conta e può essere una grande spinta. Quella maglia pesa e la storia è difficile da portare per i giovani che non sono abituati a farlo".

