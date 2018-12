Maldini: "Il Milan assomiglia a Gattuso, obiettivo quarto posto"

Dopo il successo sul Parma, Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo migliorati in tante cose, secondo me dobbiamo migliorare nell’identità di gioco. Ora riusciamo a fare più cose. Certamente il Milan assomiglia a Gattuso perchè un allenatore dà l’impronta. Gattuso vuole imparare e ha mentalità aperta, non c’è uno schema solo di gioco”,

Milan al quarto posto?

“La società è solida, ci crede e quello deve essere il nostro obiettivo. Non nascondiamo le difficoltà ma dopo cinque anni senza Champions è un obiettivo ambizioso. Abbiamo parecchi paletti che non permettono determinati investimenti ma questa è una squadra valida, abbiamo un allenatore in cui crediamo molto e che sta facendo bene. Cerchiamo di far passare questo messaggio perché nella testa dei giocatori quest’anno è successo qualcosa che magari gli anni scorsi non succedeva. A questo traguardo credono davvero”.

Chi è Gazidis?

“Ha un curriculum che parla da solo. E’ venuto con umiltà e lui ha detto che è onorato di essere al Milan. Il fatto che vuole vedere i luoghi dove ci alleniamo, dove si allenano Primavera e giovanili, vuole conoscere i dipendenti è sicuramente una dimostrazione che è una persona seria che vuole dare un’impronta ad una società che ha bisogno di un amministratore delegato”.

Il mercato e Ibrahimovic?

“Delle idee le abbiamo perché siamo a dicembre. Noi vogliamo fare tutto per arrivare fra le prime quattro. L’allenatore è consapevole e la squadra anche. Premetto che comunque siamo molto contenti dei ragazzi che abbiamo. Ci sono anche situazioni delicate con ragazzi che sono in scadenza e si stanno comportando bene”.

C'è entusiasmo?

"Credo sia tornato l'entusiamo. Noi pensiamo di poter migliorare nel prosieguo della stagione. Il futuro lo vediamo in maniera rosea, la società è solida e il progetto c'è. Non è facile come una volta far tornare una squadra a livelli alti perchè il FFP mette dei paletti difficili da affrontare però noi sappiamo che possano esserci".

Com'è il lavoro da dirigente?

"E' dura. Il lavoro d'ufficio non è la stessa cosa del lavoro sul campo, questo lo sapevo. Ho avuto tempo per cambiare la mia mentalità di ex giocatore e devo dire con la fortuna di lavorare con Leonardo. Sto imparando davvero tanto".

Paquetà?

"I brasiliani in genere non hanno difficoltà ad abituarsi al clima di Milano. Arriverà. I dettagli li vediamo, noi vorremmo che lui si potesse riposare dopo una stagione lunga e poi dopo ripartire da gennaio con noi".