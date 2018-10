Man.United, Mourinho: "Juve più forte ma noi vogliamo vincere"

© foto di Imago/Image Sport

Sul sito ufficiale del Manchester United troviamo una lunga intervista al tecnico dei Red Devils Josè Mourinho: "In molti hanno detto che affrontare la Juventus tre giorni dopo il Chelsea è in incubo. Per non è un incubo. È proprio dove voglio essere. Nessuno può uccidere il nostro desiderio di giocare questa partita e di provare a vincere. Ho affrontato la Juventus solo quando allenavo l'Inter, mai con le mie altre squadre. Questa è la prima volta che li affronto al di fuori del campionato italiano. In Italia la sfida fra Juventus ed Inter è molto sentita perché c'è una grande rivalità fra i due club. In questo momento la Juventus è più forte, ma nessuno può impedirci di entrare in campo e pensare di poter vincere la partita. Cristiano Ronaldo? So quanto ama il Manchester United, ma so anche quanto ci tiene a segnare qui, perché lo ha già fatto con il Real. Ama questo club, ma quando il pallone inizia a rotolare vuole solo segnare e vincere".