Manchester City-Real Madrid 1-1 al 28': Rodrygo inventa, Benzema finalizza

Karim Benzema pareggia i conti per il Real Madrid al 28'. Il centravanti francese si fa trovare pronto a centro area su traversone di Rodrygo. Grande giocata del brasiliano che si gira e lascia sul posto un difensore del City prima di andare sul fondo e crossare. Quinta rete in Champions per il centravanti, Manchester City-Real Madrid 1-1 e adesso ai blancos, stasera in maglia rosa, basta una rete per portare la sfida ai supplementari.