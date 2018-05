Manchester United, dall'Inghilterra: 90 mln per Cancelo e Alex Sandro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Super budget a disposizione di José Mourinho per rinforzare le corsie esterne. Secondo il tabloid Daily Express, il Manchester United è pronto a investire 90 milioni di euro per acquistare due terzini che nell'ultima stagione hanno militato in Serie A: si tratta del brasiliano Alex Sandro (Juventus) e del portoghese João Cancelo (proprietà Valencia, anche se in prestito all'Inter negli ultimi sei mesi).