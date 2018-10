Manchester United incerottato, con la Juve formazione quasi obbligata

Fonte: Inviato a Manchester

José Mourinho contro tutti. Tra domande sul Real Madrid e su Cristiano Ronaldo, di Manchester United-Juventus lo Special One ha parlato pochissimo. E infatti sulla formazione di domani filtra pochissimo. Zero indiscrezioni sulla formazione, un solo indizio sibillino: “i giocatori a disposizione sono quelli che avete visto”.

Fuori, quindi, Alexis Sanchez, tornato ai box dopo lo spezzone contro il Chelsea e assente all’allenamento di questa mattina. Come Diogo Dalot, Phil Jones, Marouane Fellaini e Jesse Lingard: sono loro i giocatori che nessuno ha potuto vedere all’AON Training Center e domani saranno fuori gara.

Fatte le dovute esclusioni, chi resta? Difesa quasi fatta, la stessa vista coi Blues: Young, Smalling, Lindelof (unico in dubbio, lo insidia Bailly), Shaw. A centrocampo Pogba e Matic, meno Mata: non si può dire che Fred e Herrera scalpitino, ma qualche possibilità ce l’hanno. Soprattutto il secondo. Attacco obbligato: con Sanchez e Lingard fuori, a meno che lo Special One non abbia fatto pretattica sul cileno, ancora Rashford e Martial a supporto di Lukaku.