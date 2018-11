Manchester United, offerta da 60 milioni per Skriniar: l'Inter dice no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta The Sun, il Manchester United avrebbe individuato l'obiettivo principale per rinforzare la difesa: è Milan Skriniar, centrale slovacco in forza all'Inter. Per l'ex Sampdoria, i Red Devils hanno già presentato un'offerta di circa 60 milioni, prontamente rispedita al mittente. Serviranno cifre molto più alte per portare via da Milano il giocatore.