Manchester United, Valencia: "CR7 incredibile ma spero non sia al top"

© foto di Imago/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Inside United, il capitano del Manchester United Antonio Valencia ha parlato della sfida contro la Juventus: "Sappiamo che hanno alcuni giocatori di grande qualità. Hanno Cristiano Ronaldo, ovviamente, poi c'è anche Douglas Costa, Juan Cuadrado e molti giocatori. Loro hanno molta qualità e sappiamo che saranno due match difficili per noi. Ma dobbiamo lottare duramente e giocare il nostro calcio, dobbiamo andare in campo con carattere e giocare per i nostri sostenitori e le nostre famiglie, e speriamo di poter fare bene. Tutti sanno che Cristiano è un giocatore incredibile. Un giocatore che ora ha 33 anni, continua a segnare e a lottare duramente. Spero che riceva una grande accoglienza, una delle migliori da parte dell'Old Trafford, la sua casa. Ha sempre detto di amare questa squadra, ed è molto bello questo. Ma dopo, speriamo che non sia al top della forma e che quelli di noi che devono marcarlo siano in grado di fermarlo e che sia la nostra squadra a giocare bene. Sono sicuro che è una di quelle stagioni in cui non si sa chi vincerà la Champions League. Abbiamo già visto alcuni risultati sorprendenti. Non si può mai dire. Spero solo che otteniamo quel pizzico di fortuna di cui abbiamo bisogno e che possiamo continuare a vincere".