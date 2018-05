Mancini ct, Uva sul contratto: "Rinnovo automatico con Euro 2020"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini come nuovo ct azzurro, molta attenzione era rivolta ai dettagli del contratto con la FIGC. Ha risposto il dg Michele Uva: "Riassume la volontà della parti, è un programma a medio lungo termine, con delle tutele necessarie, è un percorso condiviso e un utilizzo per i nostri sponsor dei diritti d'immagine. Sapevate prima di me i dettagli di natura economica, ci sono dei premi in base ai successi che la Nazionale. Ci sarà un prolungamento automatico in caso di qualificazione agli Europei".