"Mancini sta cambiando la nazionale come un mago". Parola di Arrigo Sacchi, che anche di recente ha speso parole importanti per Roberto Mancini. Il quale, nel commentare in conferenza stampa questi elogi, ha così riservato una frecciatina all'ex ct, che nel 1994 non lo convocò per i Mondiali USA: "Ha sbagliato, arriva con 24 anni di ritardo. Scherzo, fanno piacere: Arrigo ha cambiato la storia del calcio".