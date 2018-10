Mancini e i problemi dell'Atalanta: "Ci manca solo il tiro per vincere..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Mancini ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Il difensore dell'Atalanta ha fatto il punto sul momento della Dea: "Abbiamo iniziato la stagione prestissimo, ci siamo radunati il 4 luglio, perché avevamo un obiettivo che purtroppo ci è sfuggito. Però non soffriamo assolutamente dal punto di vista atletico. Con Gasperini si lavora molto dal punto di vista atletico, e per questo fisicamente stiamo molto bene: in partita si vede, finiamo sempre bene. Ci manca solo il tiro per vincere...".