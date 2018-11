Mancini: "Pochi gol? Sono un problema, se non segni non vinci"

L'Italia ha un problema col gol. Nonostante la buona prestazione, anche la gara col Portogallo lo ha certificato. Ora che gli azzurri si apprestano ad affrontare gli USA, anche il ct Roberto Mancini dimostra di esserne consapevole: "È un problema sì, perché se non segni non vinci. Però nelle ultime tre partite abbiamo avuto venti palle gol: è questione anche di sfortuna, deve girare un po' la ruota. L'importante è creare e giocare in attacco: i gol li sanno fare, li faranno. E a proposito di Immobile, contro il Portogallo ha fatto un'ottima partita e può capitare una giornata sfortunata: è tornato a casa solo perché, quando si può, si fa un favore ai giocatori più utilizzati dei club che giocano ogni tre giorni".