Mancini: "Serve un centravanti che faccia gol, cerchiamo soluzioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Ecco le sue dichiarazioni sulle difficoltà offensive degli azzurri: "Per vincere serve un centravanti che fa gol, poi servono delle soluzioni e vanno cercate. Siamo andati molto bene per 60 minuti contro l'Ucraina, poi abbiamo cambiato. Dobbiamo cercare di continuare sulla nostra strada. In cinque partite non si ricostruisce una nazionale. Lo stadio sarà pieno, sarà bello giocare. Il centravanti è importante, ma alle volte si trova una soluzione, come è successo al Napoli. Poi nel calcio vince chi fa gol".