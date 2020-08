Mancini sull'Atalanta: "Può battere il PSG e arrivare in fondo alla Champions"

vedi letture

Intervista a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina. Parole sull'Atalanta di Gian Piero Gasperini: "Può battere il PSG e arrivare fino in fondo alla Champions League, anche se i francesi hanno esperienza di vertice". Le tante assenze tra le fila dei transalpini saranno fondamentali per il ct che ammette che i bergamaschi potranno giocarsela con fiducia. Mancini paragona la formazione di Gasperini al Valencia di Cuper, che arrivò in finale nell'anno del terzo posto in campionato, ma non alla sua Samp: "Noi avevamo già vinto scudetto e Coppa delle Coppe".