Mandragora: "Ho pianto per la retrocessione, Crotone mi ha dato tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Direttamente dal ritiro azzurro, il centrocampista della Juventus e della Nazionale Rolando Mandragora ha parlato così in conferenza stampa della stagione vissuta quest'anno in prestito a Crotone: "Spero che quella appena terminata sia stata la stagione della svolta. L'anno scorso sono stato lontano per tutto l'anno per l'infortunio al piede, stavolta col Crotone ho giocato tanto e devo ringraziare il club calabrese. Crotone in B? Ho pianto per la retrocessione. Penso che la città, i tifosi e la società non meritassero la B. Emotivamente mi hanno lasciato tanto".