Mandragora sul futuro: "Valuterò insieme alla Juventus. Non tifo Napoli"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista di proprietà della Juventus Rolando Mandragora, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, ha parlato così del suo futuro: "Sono di Napoli e con la mia città ho un rapporto bello, perché ci sono nato e ci ho vissuto fino a 14 anni, ma non sono tifoso partenopeo. Per l'avvenire, faremo il punto insieme alla Juventus e vedremo quale sarà il percorso migliore di crescita da seguire". Quest'anno Mandragora ha vestito in prestito la maglia del Crotone.