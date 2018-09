Manolas: "La vera Roma non è questa. Non abbiamo fiducia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dai microfoni della Rai arrivano anche le parole di Kostas Manolas, difensore della Roma, dopo il ko del Bernabeu contro il Real Madrid: “La sconfitta fa male, ma dovevamo essere più cattivi. Dobbiamo lavorare di più in allenamento per dimostrare che non siamo quelli visti. Il Real Madrid è la squadra più forte d’Europa ma noi dobbiamo crederci di più, siamo un’altra squadra rispetto a quella vista oggi. Cosa ci ha detto Di Francesco? Niente. Corsa a Viktoria Plzen e CSKA Mosca? Ora pensiamo a battere il Bologna, non siamo in fiducia e vincendo possiamo ritrovarla”.