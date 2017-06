Manolas-Zenit, la Roma resiste: mancano 5mln per la fumata bianca

© foto di Federico Gaetano

Dopo Mohamed Salah, tocca a Konstantinos Manolas. La Roma ieri ha salutato ufficialmente l'egiziano, mentre si tratta la cessione del difensore greco che potrebbe finire allo Zenit San Pietroburgo. Potrebbe, appunto. Perché ieri il direttore generale giallorosso Mauro Baldissoni insieme al ds Monchi ha trattato con la società che ha deciso di puntare sul tecnico Roberto Mancini.

Lo Zenit ha offerto 30 milioni di euro più bonus, ma c'è distanza tra le parti perché i capitolini chiedono cinque milioni in più. Nessun intoppo, almeno apparente, per quanto riguarda l'intesa tra il sodalizio russo e Manolas, che guadagnerà quattro milioni a stagione. Un affare che sembra destinato ad andare in porto perché, nonostante l'interruzione di ieri, la trattativa riprenderà e andrà avanti fino al raggiungimento della fumata bianca. Mentre Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di un'altra pedina importante della Roma del passato che, per il futuro, dovrà cercare altri elementi per puntare in alto.