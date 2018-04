Maradona: "Credo nello scudetto del Napoli. Real-Juve? Non c'era rigore"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Italia nel cuore. Diego Armando Maradona durante una lunga diretta su Instagram è tornato a parlare della Serie A, del suo Napoli e della corsa scudetto: Con la gente di Napoli vivo, sogno e piango ogni giorno. Ora siamo a -4, vediamo che succede. La Juve con il Real ha fatto un partitone, vediamo se ha un calo mentale dopo l'eliminazione, oppure se le darà più forza. Speriamo di riuscire a strapparle il titolo. Non ci sono altre squadre in grado di lottare per lo scudetto. Il Milan, l'Inter, la Roma si stanno attrezzando, ma è ormai da 5 anni che dicono che torneranno al top e non ci riescono mai".

L'ex Pibe de Oro ha parlato anche di quanto accaduto nel finale di Real Madrid-Juventus, ritorno degli ottavi di Champions League che ha visto i bianconeri eliminati per un rigore molto criticato a favore dei blancos: “Lucas Vazquez è stato costretto a tuffarsi. Era di fianco a Buffon e quello che veniva da dietro, Chiellini o Benatia, voleva rubargli la palla. Vazquez si è lasciato cadere... l’avrei fatto anche io. Sarebbe stato gol del Real al 99%”.