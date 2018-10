Maran: "Con l'Italia rivisto lo stesso Barella di Cagliari. E Pavoletti?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista rilasciata ai taccuini de L'Unione Sarda da Rolando Maran, allenatore del Cagliari: "A Cagliari mi piace vivere la città, anche per questo ho scelto di abitare in centro. Voglio esserne parte integrante", ha detto l'ex allenatore del Chievo che ha fatto anche un bilancio su questi primi mesi. "Più che i numeri o la classifica, preferisco analizzare il percorso di crescita e la squadra è cresciuta nel suo essere squadra e nell’interpretazione delle partite. Nel piglio, in campo dà tutto. È il frutto dell’applicazione, la base per poter costruire qualcosa. Cosa ci manca ancora? Beh, dobbiamo migliorare in tutto. Ma il miglioramento non ha un inizio e una fine, deve essere il motore”.

Infine, un pensiero di Barella e Pavoletti: “Ho vista la gara contro l’Ucraina e l’esordio di Barella. E ho rivisto lo stesso Nicolò del Cagliari. E questo è un motivo d’orgoglio per me che lo alleno, per i compagni, per i tifosi e per il presidente che ha fatto di tutto per trattenerlo. Mi dispiace non vedere tra i convocati Pavoletti, soprattutto in questo momento in cui c’è bisogno di attaccanti e lui in Italia è tra i più forti”.