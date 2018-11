MARCA e l'Italia: "Manca un 9 ma gioco cresciuto esponenzialmente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'indomani della conclusione della Nations League arrivano le prime analisi sul rendimento delle varie nazionali in questa nuova competizioni. A proposito dell'Italia si trova la valutazione di MARCA in merito alla formazione di Roberto Mancini. "Gli azzurri - si legge sul sito del quotidiano spagnolo - dopo essere rimasti fuori dalla fase finale del Mondiale per la prima volta in sessant'anni con l'arrivo di Roberto Mancini è passata dal segno meno al segno più. Il pareggio contro la Polonia e la sconfitta in casa del Portogallo hanno palesato lo spettro della retrocessione in League B per l'Italia, ma la vittoria in Polonia grazie al gol di Cristiano Biraghi al 92' ha dribblato questa possibilità. Manca ancora un centravanti di riferimento ma la qualità del gioco della squadra è aumentata al livello esponenziale. Mancini, poi, ha aperto le porte a molti nuovi calciatori in procinto di sfondare: Donnarumma, Barella, Bernardeschi e Chiesa".