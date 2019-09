© foto di Federico De Luca

Marcello Lippi, decano degli allenatori italiani, per Radio 1 analizza il momento difficile di Paulo Dybala. "Non è riuscito ancora a convincere Sarri. Magari tra tre partite incomincia a giocare e inizia a rendere secondo le sue qualità. Può sicuramente giocare più frequentemente se mette in mostra tutte le sue caratteristiche".