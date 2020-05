Marcelo: "È da due anni che mi accostano alla Juventus. La gente si inventa le cose"

Il difensore brasiliano del Real Madrid, Marcelo, ha parlato ad AS dell'interesse della Juventus. "Sento da due anni che avrei firmato con la Juventus, che avevo già addosso la maglietta e che non vivevo senza Cristiano Ronaldo. La gente si inventa molte cose. Penso sia bello che ad alcuni tifosi sarebbe piaciuto. Non voglio però andarmene e non credo che il Madrid mi lascerà, sto molto bene. Non so se è verità che la Juve mi voglia".