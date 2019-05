Marcelo giura amore: "Per Zidane farei di tutto". Si allontana la Juve?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno in panchina di Zinedine Zidane ha cambiato completamente la situazione di Marcelo al Real Madrid. Da uomo mercato, con la Juventus del suo amico Cristiano Ronaldo in agguato, a nuovo giocatore simbolo, come dimostrano le parole dello stesso terzino brasiliano a Sportingbet.tv: "Sono molto contento per il ritorno di Zidane. Non solo per me, per tutti. A Madrid tutti adoravano Zizou, ho già detto tantissime volte che per lui io farei di tutto. È stato il miglior giocatore della sua epoca e adesso, come allenatore, è diventato grandissimo in poco tempo".