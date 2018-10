Marchisio: "Sapevo di dover lasciare la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal sito russo Championat, il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Claudio Marchisio ha parlato della sua ex Juventus: "Lasciare la Juve? Ero pronto a questo perché la trattativa stava andando avanti da un bel po’ di tempo. Ero consapevole di dover lasciare il club e dopo l’allenamento un giorno i dirigenti bianconeri mi hanno contattato e nel giro di poche ore abbiamo finalmente deciso. Buffon? Gigi deve la sua longevità al suo modo di allenarsi: lavora su stesso e si concentra in modo diverso da tutti gli altri. Infine non ha avuto infortuni gravi, quindi è integro. Chiellini? È un leader eccellente, ma in futuro non lo vedo come allenatore. Anche io non prendo in considerazione l’ipotesi di allenare: non è qualcosa che mi provoca emozioni", riporta TuttoJuve,com.