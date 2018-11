Marchisio: "Sono tornato a essere tifoso juventino. Sì alla Nazionale"

Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano altre dichiarazioni di Claudio Marchisio, centrocampista ex Juventus ora allo Zenit San Pietroburgo, ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Il mio obiettivo è di arrivare alla fine dell'anno e di alzare almeno un trofeo, perché ho voglia di vivere sempre quell'emozione, ho voglia di vivere le sensazioni che ti regala una vittoria. Tornare in Nazionale? Sicuramente, ma quello spetta soltanto a me. Se ci sarà una chiamata in futuro sarò ben felice di indossare di nuovo la maglia azzurra".



Cosa provi quando vedi i tuoi ex compagni giocare?

"Li seguo sempre, poi sono tornato ad essere un tifoso della Juventus. E' normale che poi c'è anche la parte affettiva, con i miei ex compagni che sento tutt'ora e che vedo soffrire, impegnarsi in ogni partita, che lo spirito è sempre quello giusto. E quindi da tifoso juventino sono contento che quell'anima lì è sempre viva".

Ti dispiace non poter giocare con Ronaldo?

"No, sono sincero, perché ho giocato con tantissimi campioni, ho avuto la fortuna di allenarmi un po' di tempo con lui e mi è bastato poco per capire il perfezionista che è, oltre al grande campione".

Ti aspettavi l'addio di Marotta?

"Non me lo aspettavo in questo momento, però ci sono dei rapporti che nel mondo del calcio, come nel mondo del lavoro e della vita finiscono. L'unica cosa che posso dire è che lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me in questi anni e gli auguro un futuro sempre da vincente".