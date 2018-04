Marin e gli interessamenti dalla A: "Non so niente. Vedremo in estate"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Razvan Marin, centrocampista rumeno classe '96 attualmente allo Standard Liegi, è oggetto di attenzioni particolari da diversi mesi di Fiorentina, Inter e Roma. Interpellato da DigiSport sull'argomento, lo stesso Marin ha però seccamente risposto: "Non lo so e onestamente ora non mi interessa. C'è ancora un mese di campionato, poi in estate vedremo cosa succederà. Se queste squadre fossero interessate a me sarei felice, ma la cosa non mi turba più di tanto".