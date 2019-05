Marino alla Fiorentina? Lui non smentisce: "Mi arriva qualche tam-tam..."

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino e la Fiorentina. Se ne parla da quando è stata messa in dubbio la conferma di Pantaleo Corvino alla direzione generale del club. Voci, per il momento, che neanche il diretto interessato ha però voluto smentire: "Vediamo cosa succede, mi arriva qualche tam tam, vedremo - ha dichiarato a NapoliMagazine.com - Ma non confermo un eventuale interessamento del club viola".