Marino: "Scoprii Lewandowski-Modric al Napoli: non potemmo prenderli"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Nella sua intervista al Corriere dello Sport il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato anche sul suo passato e di due colpi rimasti in canna nella sua avventura al Napoli che avrebbero potuto dare tantissimo al club azzurro: "Avevamo scoperto in anticipo sia Lewandowski che Modric e potevamo prenderli entrambi, prima uno e poi l’altro. Ma Lewa non vollero cederlo, perché preferirono aspettarlo, e Modric non potemmo acquistarlo, perché eravamo ancora in B e non c’era possibilità di tesserare extra-comunitari. Volevamo lasciarlo in prestito, ma sarebbe stato complesso".