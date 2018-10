Marko Rog entra e chiude i giochi: Udinese-Napoli 0-3

“Sarà una partita molto interessante sotto tanti punti di vista. Chi uscirà vincente potrà pensare di giocare un campionato di vertice. Entrambe esprimono un buon gioco, sarà un bel match”. Così l’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli gioca per TuttoMercatoWeb il derby di questa...

Brescia, Morosini: "Ci siamo fatti due gol da soli. Io so aspettare"

Serie B, vittorie per Cosenza e Ascoli. Pari tra Cittadella e Brescia

Le pagelle del Cosenza - Tutino one man show, super Garritano

Crotone-Padova, le formazioni ufficiali: Ravanelli out nei veneti

Le pagelle del Foggia - Mazzeo-Galano, l'intesa non decolla

Hellas, Marrone: "A Venezia per ripartire. Loro molto motivati"

Salernitana, i 24 convocati di Colantuono per il Perugia

Venezia, i convocati per l'Hellas. Ancora out St. Clair

Verona, i convocati di Grosso per la sfida contro il Venezia

Ascoli, Vivarini: "Non ricordo occasioni del Carpi, complimenti ai miei"

Ascoli, Pulcinelli: "Stadio pieno, per noi conta solo vincere"

Perugia, i convocati di Nesta per la sfida contro la Salernitana

Perugia, Nesta: "Aspetto la prima vittoria in trasferta da allenatore"

