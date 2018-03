Marocco, Benatia: “Juve, grazie per Vinovo. Avremo sostegno dall'Italia”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mehdi Benatia parla attraverso Tuttosport. Il difensore del Marocco si sta allenando con la sua Nazionale a Vinovo in vista dell'amichevole contro la Serbia da giocare proprio a Torino, queste le sue parole: “Sono veramente orgoglioso di aver portato i miei compagni di Nazionale, dove mi alleno tutti i giorni. Ringrazio Marotta e la Juve per il grande rispetto nei miei confronti: non è consentito a tutti lavorare qui. Stiamo attenti a non rovinare nulla in palestra. Però abbiamo portato più allegria, perché è nella nostra mentalità avere musica negli spogliatoi. Il Mondiale senza Italia? All'inizio era veramente triste vederli così sconsolati. Buffon, Barzagli e Chiellini sono sicuro che guarderanno le nostre partite e tiferanno per il Marocco. So che avremo tanto sostegno dall’Italia”, ha detto l'ex Udinese, Roma e Bayern Monaco.