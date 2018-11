Marotta-Inter, l'ufficialità arriverà dopo la trasferta contro il Tottenham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato Beppe Marotta ha raggiunto la Cina per parlare con il proprietario dell'Inter Zhang Jindong. Un viaggio che di solito anticipa l'ufficialità della firma come già avvenuto per Spalletti e Sabatini in precedenza. In effetti l'accordo pare essere totale, con il dirigente che dovrebbe guadagnare 1,5 milioni di euro a stagione più ricchi bonus come alla Juventus. L'ufficialità dovrebbe coincidere con il rientro di Steven Zhang in Italia previsto dopo la trasferta di Londra dei nerazzurri in Champions contro il Tottenham. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.