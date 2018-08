Marsiglia, chiacchierata per Kean. La recompra può convincere la Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus è intenzionata a trattenerlo almeno fino a gennaio. Moise Kean, intanto, registra l'interesse del Marsiglia di Rudi Garcia mentre Tuttosport scrive di un colloquio informale tra i due club per l'attaccante ex Hellas Verona. Soltanto un'offerta che garantisca la recompra potrebbe spingere la Vecchia Signora a cedere il 18enne al club francese entro il 31 agosto, quando chiuderà il mercato anche in Ligue 1.