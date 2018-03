Martial e un'esplosione mai avvenuta a Old Trafford. La Juve fiuta l'affare

© foto di imago sportfotodienst

"In questa stagione Martial ha avuto un grande miglioramento", aveva ammesso nei mesi scorsi José Mourinho, tecnico dello United. Un miglioramento che però non ha portato benefici allo United oramai fuori da tutte le competizioni, escludendo la FA Cup. Per questo la prossima estate in tanti potrebbero fare le valigie e fra questi c'è sicuramente Anthony Martial. Arrivato a Old Trafford per 80 milioni bonus compresi, il francese ex Monaco potrebbe partireper unacifra fra i 60 e i 65. La Juventus ci pensa e ha già fatto passi concreti con l'entourage, anche se probabilmente la parte più complicata sarà proprio trovare l'accordo con lo Special One. Sullo sfondo il Real Madrid: i Blancos non hanno mai nascosto il proprio apprezzamento e in estate, con le possibili partenze di Benzema e Bale, il suo nome potrebbe tornare buono.

Data di nascita: 05/12/1995

Squadra di appartenenza: Manchester United

Scadenza di contratto: 2019

Squadre interessate: Juventus, Real Madrid