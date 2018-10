© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gioca poco e adesso Anthony Martial vuole dare una svolta alla sua carriera. Anche se il Manchester United dovesse decidere di far valere l'opzione presente nel contratto, prolungando così l'accordo fino a giugno 2020. Secondo 'Tuttosport', l'ex Monaco è ormai stufo della situazione attuale e vuole lasciare Manchester, a gennaio o al massimo in estate: in Italia lo seguono Juventus e Inter.