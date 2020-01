Martinelli, teenin doppia cifra. L'Arsenal lo coccola, l'Italia lo sogna

Numeri da predestinato da Gabriel Martinelli. L'attaccante brasiliano con la rete segnata ieri sera al Chelsea è arrivato in doppia cifra, considerando tutte le competizioni. Un traguardo importante per un ragazzo di 19 anni. L'ultimo teenager così prolifico con la maglia dei gunners fu Nicolas Anelka nella stagione 1998/99.

Il francese chiuse la stagione a 19 reti guadagnandosi la chiamata del Real Madrid e anche per Martinelli è prevedibile immaginare per la prossima estate le sirene di mercato da altre big europee. Arrivato in estate dall'Ituano al compimento dei 18 anni, Martinelli è costato 6 milioni di sterline. Cifra che sembra irrisoria col senno di poi. Eppure il suo nome era sui taccuini di molti club europei sin da quando aveva 12 anni, tanto da avere sostenuto anche dei provini per Manchester United e Barcellona e avere avuto offerte anche dall'Italia. Proprio il nostro Paese ha un forte legame col giocatore grazie agli antenati di papà Joao. Questo gli ha consentito di avere il doppio passaporto e agevolato il trasferimento nel Vecchio Continente. Impatto incredibile alla sua prima stagione in Inghilterra, stabilendo subito un record di precocità: è il più giovane giocatore dell'Arsenal ad aver realizzato una doppietta in una coppa europea (3 ottobre contro lo Standard Liegi, a 18 anni e 107 giorni).

Roberto Mancini ha ancora la possibilità di vestirlo d'azzurro, lui ha vestito la maglia della Seleçao Under 23, oltre ad essere stato chiamato da Tite per allenarsi con la selezione verdeoro in vista della Copa América 2019: "Sono brasiliano, il mio sogno è vincere col Brasile. Ma potrei giocare anche per l'Italia, nulla è definito" ha dichiarato pochi giorni fa Gabriel. Che intanto si sta prendendo l'Arsenal.