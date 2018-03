Martinez e il futuro all'Inter: "Ora penso solo al Racing: darò il 100%"

Fonte: fcinternews.it

Lautaro Martinez, attaccante del Racing de Avellaneda e futuro sposo dell'Inter, ha parlato al ritiro della Nazionale argentina: "È arrivato tutto molto velocemente, sono un po' sorpreso. Ho lavorato molto per essere qui e sono molto felice. Sto per vivere un qualcosa che ho sempre sognato e non vedo l'ora di incontrare tutto il gruppo, non soltanto Messi. Vorrei entrare in campo e fare gol, ma questo è quello che sogno. Nella realtà sarò a disposizione di Sampaoli per qualsiasi evenienza. Come riesco a giocare serenamente sapendo che sono stato ceduto? Continuo a ripetere: adesso il mio unico pensiero è per il Racing. Voglio dare il cento per cento a questo club ed esserne all’altezza, continuando a lavorare sodo per gli obiettivi del club".