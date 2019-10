Massimo risultato col minimo sforzo. Al 45' Roma avanti col 'Gladbach

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma non brilla ma termina il primo tempo comunque in vantaggio contro il 'Gladbach in Europa League all'Olimpico. In sintesi, il massimo col minimo sforzo. I giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio al 32' con uno degli uomini più attesi, ovvero Nicolò Zaniolo, autore di una incornata su calcio d'angolo che non lascia scampo a Sommer. In precedenza era stato il Borussia Monchengladbach ad essere molto più pericoloso, prima con una traversa di Bensebani all'8' che ha fatto tremare l'Olimpico, poi con due tiri a distanza ravvicinata prima di Embolo e poi di Thuram, entrambi finiti a fil di palo. I giallorossi si sono "sciolti" solo dopo il vantaggio, riuscendo anche a raddoppiare il risultato con Dzeko, gol che viene annullato giustamente per fuorigioco del giocatore bosniaco.