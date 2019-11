Match bloccato all'Olimpico: Roma-Brescia 0-0 al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanta Roma, poco Brescia all'Olimpico dopo i primi 45'. Il punteggio, però, non si sblocca. I lombardi, compatti e determinati a superare il momento difficile, non concedono grandi spazi a Dzeko e compagni.

Sterile dominio - La consueta fase di studio dura meno di dieci minuti. La squadra di Fonseca prende subito in mano le redini della partita e prende d'assalto la metà campo avversaria quasi senza sosta. Le prime conclusioni verso la porta di Joronen sono di Kolarov e Florenzi, che però vanno lontanissimi dal bersaglio. Il dominio territoriale dei padroni di casa è evidente; a sfiorare il vantaggio, però, sono le Rondinelle: rapida transizione, gran palla in profondità per Donnarumma, che sbuca alle spalle dei centrali ma fa una cosa a metà tra il tiro e l'aggancio, permettendo a Pau Lopez di bloccare agevolmente.

Donnarumma spreca - La Roma prova a velocizzare la manovra, cercando molto il cambio di campo e i movimenti dei trequartisti. I pericoli maggiori per i ragazzi di Grosso arrivano sempre dalle corsie laterali, ma la difesa si chiude bene, grazie a un monumentale Cistana. La soluzione migliore, allora, resta il tiro da fuori: Pellegrini sfiora il palo sinistro con un bel diagonale, Kolarov trova solo l'esterno della rete. Il Brescia però è vivo: prima Ndoj impegna Pau Lopez dalla distanza, poi Donnarumma ripete l'errore dei primi minuti sprecando di testa una buona chance. Nel finale, Zaniolo inventa per Kolarov, che però è troppo lento nel servire Dzeko, e permette alla retroguardia di rientrare.