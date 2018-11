Matheus Fernandes: "Genoa? Con buona offerta parlerò col Botafogo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matheus Fernandes, talento del Botafogo che nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato essere vicino al Genoa, ha parlato di questa possibilità ai media brasiliani, come riportato da torcedores.com: "Non so niente della proposta del Genoa, io voglio solo continuare a giocare e migliorare il mio calcio. Ma se esiste questo interesse significa che sto facendo bene. Ora voglio pensare solo al finale di stagione, poi se ci saranno proposte buone per me e per il club ci siederemo e ne parleremo. Se a quel punto saremo tutti d'accordo l'operazione si farà".