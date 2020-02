vedi letture

Matuidi in scadenza, ma l'agente spazza via ogni dubbio: "Resterà alla Juventus"

Intervistato da Tuttosport, il noto agente Mino Raiola ha chiarito anche la situazione del suo assistito Blaise Matuidi, centrocampista francese in scadenza di contratto con la Juventus: "La situazione è semplice: c'è già un'opzione in essere per la Juve. Unilaterale? Sì, se lo vogliono lo tengono, altrimenti no. Ma è già sicuro: Matuidi resterà alla Juventus", le parole del procuratore dell'ex PSG.