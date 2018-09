© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni de L'Equipe, il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato così dopo la vittoria conquistata dalla sua Francia contro l'Olanda: "La celebrazione del Mondiale e la vittoria con l'Olanda, è stata una serata di successo dall'inizio alla fine. Stavamo aspettando questa pausa per le Nazionale con impazienza, volevamo ritrovarci tutti insieme di nuovo. Abbiamo trascorso una settimana fantastica e, soprattutto, non abbiamo perso. Abbiamo fatto un buon risultato in Germania e abbiamo vinto in casa. Ora però abbiamo degli obiettivi importanti da raggiungere. Io con la Juventus, inizia la Champions League e c'è il campionato: la festa è finita ora. Dovremo concentrarci sulle gare, sul campo, altrimenti i nostri club non saranno felici (ride, ndr)".