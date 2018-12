Maxi Lopez: "Toro, prendi Gabigol. Nel derby punto su Iago Falque"

L'ex attaccante del Torino Maxi Lopez, oggi al Vasco da Gama, ha parlato a Tuttosport in vista del derby fra i granata e la Juventus: "Dopo tanti anni in Italia avevo bisogno di cambiare aria per concentrarmi al 100% sul calcio. Il Torino? Esperienza più che positiva, mi sono identificato nella storia e nella maglia del Toro. Come si vince un derby? Giocando la partita perfetta. Ad oggi tutte le squadre italiane sono almeno un passo indietro rispetto alla Juve. Bisogna metterci tanta grinta, qualità e intelligenza. Protagonista granata? Iago Falque. Un giocatore che può fare al caso del Toro? Gabigol sicuramente. Al Santos ha fatto benissimo, mentre all'Inter non ha avuto occasioni".