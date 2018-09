Mazzoleni sotto accusa: tre moviole diverse sui quotidiani sportivi di oggi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tre moviole e tre versioni profondamente diverse degli stessi episodi. Queste le letture dei casi di Inter-Fiorentina di ieri sera viste dai tre quotidiani sportivi oggi in edicola.

Gazzetta dello Sport: Giusto dare il rigore. Il tocco di Vitor Hugo è appena percettibile, difficile stabilire se cambi traiettoria, ma l'intervento rientra perfettamente nella casistica contamplata dal protocollo Var. Dubbi su un altro paio di contatti in area di rigore (su D'Ambrosio e Chiesa). Asamoah, già ammonito, era andato dritto su Chiesa, rischiando il rosso. Mazzoleni lo grazie e forse è questo il vero errore della serata.

Corriere dello Sport: Il rigore che la premiata ditta Mazzoleni & Irrati ha assegnato ieri sera all'Inter, oltre che la spiacevole sensazione che sia arrivato per tutto quello che è successo a Genova, è molto sotto il rigorino. E dato che lo è, a maggior ragione il contatto Politano-Chiesa in area nerazzurra poteza essere sanzionato con un penalty. La mancata espulsione di Asamoah è la conferma della serata no di Mazzoleni.

Tuttosport: Mazzoleni da 6. Aiutato dal Var sul rigore, nella ripresa grazia Asamoah: già ammonito, rifila un calcione su Chiesa a palla già calciata dal viola.