© foto di Imago/Image Sport

Kylian Mbappé, stella del PSG e fresco campione del mondo con la Nazionale francese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Attesa per la Champions? Giocare subito ad Anfield contro una big d'Europa è il momento ideale per debuttare con la nuova casacca. Il Liverpool è una delle principali rivali, ma ho buone sensazioni. Credo che siamo pronti per qualcosa di positivo. Il girone? E' complicato ma è la natura stessa della Champions. Contro il Napoli sarà dura, Ancelotti fa giocare bene le sue squadre. Poi la tifoseria è fantastica. Anche se il mio ricordo non è piacevole visto che col Monaco, in amichevole abbiamo perso 5-0 nel 2016. Ronaldo alla Juventus? Il suo acquisto ha riportato il calcio italiano in primo piano. La Serie A aveva perso un po' di prestigio, con Ronaldo la gente si appassionerà di nuovo. Con lui la Juve dispone di una forza supplementare. E' un'operazione vincente per entrambi perché è una grande occasione anche per lui. E insieme possono fare qualcosa di grande pure in Champions. PSG-Juventus in finale? Ci metto la firma".