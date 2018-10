© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Torino Soualiho Meité ha rilasciato una intervista ai microfoni di Footmercato. "In estate il club, tramite chi mi rappresentava, mi garantì un ruolo di primo ordine nel club e così ho accettato. Sono felice di aver firmato per il Torino, questo è un grande campionato con squadre importanti. E' molto più fisico e rigoroso rispetto alla Ligue 1, tatticamente non lo dico nemmeno... Ogni giorno lavoriamo sulla tattica e miglioriamo i dettagli. Ad oggi non sto avendo alcun rimpianto, tutto va avanti per il verso giusto", ha dichiarato Meité che prosegue. "Inter e Milan mi seguono? Non mi interessa. Io penso solo a lavorare perché solo il lavoro paga".

Sulla rivalità con la Juventus: "Si sa che la città di Torino è dei tifosi del Torino, mentre i tifosi della Juventus arrivano da ogni parte d'Italia. Quando arrivi in città, tutti ti ricordano che i tifosi del Torino sono nella città di Torino".