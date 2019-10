© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Penso che supererà Pelè e lo farà con la Juventus". Jorge Mendes, di fatto, ribadisce: il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora in bianconero. Nell'intervista a Tuttosport, infatti, l'agente portoghese ha parlato della possibilità che il suo assistito, arrivato a 700 gol, possa superare il brasiliano come miglior marcatore nella storia del calcio. Pelè ufficialmente è arrivato a 767 reti (dato in realtà controverso, anche perché al primo posto a seconda della fonte c'è il ceco Bican, le cui marcature sono però più difficili da riscontrare con certezza): significa, a prescindere da l record, che CR7 dovrebbe segnare altri 68 gol. Per farlo in bianconero (al netto di quelle col Portogallo), significa rimanere a Torino anche nella prossima stagione. E così Mendes, di fatto, conferma le parole di Fabio Paratici dell'altro ieri, quando il ds della Juve ha dichiarato che Ronaldo resterà fino al termine del suo contratto. Alla Vecchia Signora nessuno sembra avere dubbi.