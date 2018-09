© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I minori introiti dalla Champions League e la diminuzione delle plusvalenze in sede di mercato: La Stampa spiega così il rosso in bilancio della Juventus, pari a 19,2 milioni di euro. Da non dimenticare, spiega il quotidiano, che nel 2016 la cessione di Pogba al Manchester United pesò invece in modo positivo. La perdita sarà coperta dalle riserve, con conseguente riduzione del patrimonio netto da 93,8 a 72 milioni. I ricavi, comunque, superano i 400 milioni di euro per il secondo anno consecutivo.